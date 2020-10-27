Попова: в России началось производство вакцины «Вектора» от COVID-19
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В ходе форума «Здоровое общество» она сообщила, что производство началось в центре «Вектор».
«Производство начато на «Векторе»», — сказала Попова.
14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины против COVID-19, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Как отмечал Роспотребнадзор, первая пострегистрационная серия вакцины будет выпущена в конце октября.