Попова: в России началось производство вакцины «Вектора» от COVID-19

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В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: в России началось производство вакцины «Вектора» от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

В ходе форума «Здоровое общество» она сообщила, что производство началось в центре «Вектор».

«Производство начато на «Векторе»», — сказала Попова. 

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины против COVID-19, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как отмечал Роспотребнадзор, первая пострегистрационная серия вакцины будет выпущена в конце октября.

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