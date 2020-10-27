Попова: в России началось производство вакцины «Вектора» от COVID-19

В России началось производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе форума «Здоровое общество» она сообщила, что производство началось в центре «Вектор».

«Производство начато на «Векторе»», — сказала Попова.

14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины против COVID-19, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как отмечал Роспотребнадзор, первая пострегистрационная серия вакцины будет выпущена в конце октября.