Роспотребнадзор рассказал о планах производства вакцины «ЭпиВакКорона»

В Роспотребнадзоре сообщили, что первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет выпущена в конце октября.

В ведомстве рассказали, что «производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади».

«Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» прошла контроль Росздравнадзора.

14 октября российский лидер Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.