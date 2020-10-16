Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» прошла контроль Росздравнадзора

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Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» прошла контроль Росздравнадзора.
Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» прошла контроль Росздравнадзора
  • © Пресс-служба Роспотребнадзора

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«К настоящему времени первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», использовавшаяся в клинических исследованиях, успешно прошла контроль Росздравнадзора», — рассказали в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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