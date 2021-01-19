Роспотребнадзор сообщил об иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны»

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Пресс-служба Роспотребнадзора рассказала, какова иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона».
Роспотребнадзор сообщил об иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны»
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

«Эффективность вакцины складывается из её иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-й и 2-й фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

19 января государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказал подробности о «ЭпиВакКороне».

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