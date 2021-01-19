В «Векторе» рассказали подробности о вакцине «ЭпиВакКорона»
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Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ «Вектора».
«Введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ», — рассказали в центре.
В «Векторе» заявили, что вакцинация одной дозой возможна для ранее переболевших COVID-19. Однако пока эта процедура не регламентирована и требует дополнительных исследований.
Также в «Векторе» сообщили, что выработка антител к коронавирусу у переболевших COVID-19 после вакцинации может происходить быстрее, но нет оснований полагать, что антител будет больше.
Ранее сообщалось, что «Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса.