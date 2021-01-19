В «Векторе» рассказали подробности о вакцине «ЭпиВакКорона»

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказал о вакцине от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
В «Векторе» рассказали подробности о вакцине «ЭпиВакКорона»
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на ответ «Вектора».

«Введение одной дозы вакцины «ЭпиВакКорона» не будет давать оптимальный по силе и продолжительности иммунный ответ», — рассказали в центре.

В «Векторе» заявили, что вакцинация одной дозой возможна для ранее переболевших COVID-19. Однако пока эта процедура не регламентирована и требует дополнительных исследований.

Также в «Векторе» сообщили, что выработка антител к коронавирусу у переболевших COVID-19 после вакцинации может происходить быстрее, но нет оснований полагать, что антител будет больше.

Ранее сообщалось, что «Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса.

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