«Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» имеет образец нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса
  • Reuters

«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил британский штамм коронавируса из материала пациента ещё в декабре 2020 года и продолжает его изучение», — цитирует ТАСС сообщение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.

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