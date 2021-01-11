«Вектор» изучает образец выявленного в Британии штамма коронавируса
- Reuters
«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил британский штамм коронавируса из материала пациента ещё в декабре 2020 года и продолжает его изучение», — цитирует ТАСС сообщение.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года.
Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.