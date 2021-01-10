Британский штамм коронавируса зафиксировали в России в конце 2020 года

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RT
Новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее выявили в Великобритании, зафиксировали в России в конце 2020 года. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Британский штамм коронавируса зафиксировали в России в конце 2020 года
  • РИА Новости

«Мы уже к концу прошедшего года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма Великобритании, который сегодня вызывает столько тревог», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее Попова заявила, что британский штамм коронавируса выявили у одного человека в России, который прилетел из Великобритании.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук,  профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.

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