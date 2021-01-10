Британский штамм коронавируса зафиксировали в России в конце 2020 года
- РИА Новости
«Мы уже к концу прошедшего года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма Великобритании, который сегодня вызывает столько тревог», — заявила она в интервью телеканалу «Россия 1».
Ранее Попова заявила, что британский штамм коронавируса выявили у одного человека в России, который прилетел из Великобритании.
Врач-инфекционист доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.