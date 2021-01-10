Попова рассказала о выявлении британского штамма коронавируса в России
- РИА Новости
«У одного человека это был коронавирус нового штамма», — приводит РИА Новости её слова в эфире канала «Россия 1».
Попова уточнила, что заболевший прошёл тестирование на коронавирус после возвращения из Великобритании.
Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что новый тип COVID-19 распространяется быстрее, чем обычный вариант.
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.