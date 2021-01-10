Попова рассказала о выявлении британского штамма коронавируса в России

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В России выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции COVID-19, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о выявлении британского штамма коронавируса в России
  • РИА Новости

«У одного человека это был коронавирус нового штамма», — приводит РИА Новости её слова в эфире канала «Россия 1».

Попова уточнила, что заболевший прошёл тестирование на коронавирус после возвращения из Великобритании.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что новый тип COVID-19 распространяется быстрее, чем обычный вариант

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с RT прокомментировал информацию о появлении нового штамма коронавируса в Британии.

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