В ВОЗ подтвердили быстрое распространение «британского» штамма COVID-19

Новый штамм коронавируса, выявленный ранее в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — приводит РИА Новости слова Керкхове.

Эксперт подчеркнула, что «необходима более усердная работа, чтобы прервать цепочку передачи вируса, но это усложняется тем фактом, что параллельно продолжает циркулировать обычный вариант COVID-19».

По её словам, пока нет никаких данных, подтверждающих более высокую опасность нового штамма.

Ранее в ВОЗ сообщили, что новая разновидность коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании, на данный момент выявлена в 41 стране.