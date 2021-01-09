В ВОЗ подтвердили быстрое распространение «британского» штамма COVID-19
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«Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — приводит РИА Новости слова Керкхове.
Эксперт подчеркнула, что «необходима более усердная работа, чтобы прервать цепочку передачи вируса, но это усложняется тем фактом, что параллельно продолжает циркулировать обычный вариант COVID-19».
По её словам, пока нет никаких данных, подтверждающих более высокую опасность нового штамма.
Ранее в ВОЗ сообщили, что новая разновидность коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании, на данный момент выявлена в 41 стране.