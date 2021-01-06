В ВОЗ оценили распространение нового штамма коронавируса в мире

Новая разновидность коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании, на данный момент выявлена в 41 стране. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединённом Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев ещё в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — приводит ТАСС сообщение.

В ВОЗ заявили, что разновидность коронавируса 501Y.V2, которую впервые выявили в ЮАР, зафиксировали «ещё в шести других странах/территориях/районах».

Ранее профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.