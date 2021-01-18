Голикова рассказала о скором начале масштабного выпуска «ЭпиВакКороны»

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в феврале начнётся масштабный выпуск вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Голикова рассказала о скором начале масштабного выпуска «ЭпиВакКороны»
  • РИА Новости

«Вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года», — цитирует её РИА Новости.

Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какое количество доз российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» было выпущено в гражданский оборот.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить