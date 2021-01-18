Голикова рассказала о скором начале масштабного выпуска «ЭпиВакКороны»
- РИА Новости
«Вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года», — цитирует её РИА Новости.
Соответствующее заявление она сделала во время брифинга.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, какое количество доз российских вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» было выпущено в гражданский оборот.