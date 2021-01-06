Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19
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«Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тыс. доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1 млн 543 тыс. доз вакцины «Спутник V» и более 45 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», — цитирует его ТАСС.
Ранее Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в период новогодних праздников.
В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова сравнила вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».