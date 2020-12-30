Голикова сравнила вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Короткая ссылка
Российские вакцины разные, но обе — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьёзных побочных эффектов. Они достаточно хорошо работают — и та и другая. Они вырабатывают гуморальный ответ», — цитирует РИА Новости Голикову.

Вице-премьер подчеркнула, что вакцины абсолютно разные: «Одна — векторная на основе аденовируса, другая — пептидная, сделанная из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации».

По её словам, у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.

Ранее Голикова заявила, что правительство надеется, что в I квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой именно вакциной привиться от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить