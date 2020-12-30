Голикова сравнила вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Российские вакцины разные, но обе — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьёзных побочных эффектов. Они достаточно хорошо работают — и та и другая. Они вырабатывают гуморальный ответ», — цитирует РИА Новости Голикову.

Вице-премьер подчеркнула, что вакцины абсолютно разные: «Одна — векторная на основе аденовируса, другая — пептидная, сделанная из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации».

По её словам, у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.

Ранее Голикова заявила, что правительство надеется, что в I квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой именно вакциной привиться от коронавируса.