Голикова сравнила вакцины от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
«Спутник», может быть, чуть-чуть реактогеннее, чем векторовская, новосибирская вакцина, но ни при той, ни при другой нет каких-то серьёзных побочных эффектов. Они достаточно хорошо работают — и та и другая. Они вырабатывают гуморальный ответ», — цитирует РИА Новости Голикову.
Вице-премьер подчеркнула, что вакцины абсолютно разные: «Одна — векторная на основе аденовируса, другая — пептидная, сделанная из трёх составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации».
По её словам, у российских вакцин пока нет никакого отрицательного «фидбэка» по их применению.
Ранее Голикова заявила, что правительство надеется, что в I квартале 2021 года россияне смогут выбрать, какой именно вакциной привиться от коронавируса.