Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в период новогодних праздников
- АГН «Москва»
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По его словам, ситуация с коронавирусом в целом стабилизировалась.
«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но всё ещё остаётся напряжённой. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев», — цитирует его ТАСС.
2 января Мурашко заявил, что в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 800 тыс. человек.