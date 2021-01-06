Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в период новогодних праздников

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в период новогодних праздников.

По его словам, ситуация с коронавирусом в целом стабилизировалась.

«В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но всё ещё остаётся напряжённой. Ежедневно в среднем регистрируется около 24 тыс. новых случаев», — цитирует его ТАСС.

2 января Мурашко заявил, что в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 800 тыс. человек.