Глава Минздрава назвал число привитых от коронавируса россиян

В России к настоящему времени получили вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 более 800 тыс. человек.

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, вакцинация идёт очень активно.

«С учётом всех данных по вакцинированным это уже более 800 тыс. человек, которые получили вакцину», — цитирует его РИА Новости.

Он также уточнил, что в регионы уже поступило более 1,5 млн доз вакцины от COVID-19.

Ранее Мурашко рассказал, что в период новогодних праздников помощь больным коронавирусом оказывается в штатном режиме.