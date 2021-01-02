Мурашко рассказал об оказании помощи больным коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в период новогодних праздников помощь больным коронавирусом оказывается в штатном режиме.

«Все экстренные службы работают в штатном режиме, и все медицинские работники находятся на своих местах рабочих», — заявил он.

По его словам, высокая нагрузка на скорую помощь связана с дорожно-транспортными происшествиями и «другими травматическими повреждениями».

«Также в том числе штатно работает и система, которая оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует его РИА Новости.

30 декабря Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России всё ещё напряжённая, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%.