Мурашко рассказал об оказании помощи больным коронавирусом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в период новогодних праздников помощь больным коронавирусом оказывается в штатном режиме.
Мурашко рассказал об оказании помощи больным коронавирусом
  • РИА Новости

«Все экстренные службы работают в штатном режиме, и все медицинские работники находятся на своих местах рабочих», — заявил он.

По его словам, высокая нагрузка на скорую помощь связана с дорожно-транспортными происшествиями и «другими травматическими повреждениями».

«Также в том числе штатно работает и система, которая оказывает помощь больным с новой коронавирусной инфекцией», — цитирует его РИА Новости.

30 декабря Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России всё ещё напряжённая, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%.

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