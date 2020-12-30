Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
- © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
«Сегодня ситуация остаётся в целом достаточно напряжённой», — цитирует РИА Новости слова Мурашко.
При этом, по его словам, за последнюю неделю зафиксировано снижение числа активно болеющих примерно на 4%.
Ранее Мурашко заявил, что общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и с внебольничными пневмониями составляет 1,1 млн.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.