Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России всё ещё напряжённая, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня ситуация остаётся в целом достаточно напряжённой», — цитирует РИА Новости слова Мурашко.

При этом, по его словам, за последнюю неделю зафиксировано снижение числа активно болеющих примерно на 4%.

Ранее Мурашко заявил, что общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и с внебольничными пневмониями составляет 1,1 млн.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.