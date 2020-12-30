Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Ситуация с коронавирусом в России всё ещё напряжённая, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«Сегодня ситуация остаётся в целом достаточно напряжённой», — цитирует РИА Новости слова Мурашко.

При этом, по его словам, за последнюю неделю зафиксировано снижение числа активно болеющих примерно на 4%.

Ранее Мурашко заявил, что общее число наблюдаемых пациентов с коронавирусом, подозрением на него и с внебольничными пневмониями составляет 1,1 млн.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить