Инфекционист оценил длительность защиты после вакцинации «КовиВаком»

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Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что, предположительно, защита от коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «КовиВак» будет длиться минимум год.
Инфекционист оценил длительность защиты после вакцинации «КовиВаком»
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться», — сказал он.

По словам Тимакова, предварительно, препарат «будет давать длительный иммунитет, минимум год».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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