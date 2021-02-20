Инфекционист оценил длительность защиты после вакцинации «КовиВаком»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться», — сказал он.
По словам Тимакова, предварительно, препарат «будет давать длительный иммунитет, минимум год».
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.