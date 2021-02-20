Инфекционист оценил длительность защиты после вакцинации «КовиВаком»

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что, предположительно, защита от коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «КовиВак» будет длиться минимум год.

Об этом информирует РИА Новости.

«Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться», — сказал он.

По словам Тимакова, предварительно, препарат «будет давать длительный иммунитет, минимум год».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.