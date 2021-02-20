WADA отправило в РУСАДА запрос о вакцине «Спутник V»
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«WADA попросило РУСАДА связаться с производителем вакцины «Спутник V» для выяснения её точного состава и свойств, а также получения любой дополнительной информации», — заявили ТАСС в WADA.
Также в пресс-службе агентства отметили, что у WADA нет оснований полагать, что со «Спутником V» могут возникнуть проблемы с точки зрения антидопинговых правил.
Ранее сообщалось, что WADA не возражает против вакцинирования спортсменов от коронавируса.