WADA не возражает против вакцинирования спортсменов от коронавируса

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не видит препятствий для вакцинации спортсменов от коронавирусной инфекции.
WADA не возражает против вакцинирования спортсменов от коронавируса
  • AFP

По словам представителя WADA, которые передаёт ТАСС, в агентстве нет особых опасений относительно вакцинации спортсменов.

«Вакцины не относятся к списку запрещённых веществ и методов. Спортсмены могут быть уверены, что WADA будет продолжать отслеживать всю доступную информацию и консультировать их и других членов антидопингового сообщества в крайне маловероятном случае, если ингредиент какой-либо одобренной вакцины может оказаться проблематичным», — добавили в WADA.

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