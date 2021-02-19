Бьорндален объяснил, почему не привился вакциной от коронавируса

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса.

«Все мои спортсмены, тренеры и технический персонал уже сделали первую прививку. Я — нет. Мне хотелось бы иметь более полную информацию о том, как работает та или иная вакцина, и только потом сделать выбор. Есть и другая причина. Текущая работа с командой отнимает у меня слишком много сил. Проще говоря, я чертовски устал и не думаю, что мой иммунитет сейчас достаточно высок, чтобы перенести прививку без последствий. А позволить себе выпасть из тренировочного процесса хотя бы на несколько дней я не могу. Поэтому и решил, что ситуация позволяет не спешить», — сказал Бьорндален RT.

В настоящее время легендарный норвежец работает со сборной Китая по биатлону.

Ранее Бьорндален рассказал о пятимесячной изоляции на базе сборной Китая по биатлону.