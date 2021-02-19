Бьорндален рассказал о пятимесячной изоляции на базе сборной Китая по биатлону

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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал об ощущениях от тренировочного сбора сборной Китая по биатлону.
Бьорндален рассказал о пятимесячной изоляции на базе сборной Китая по биатлону
  • Reuters

«Самый длинный и однозначно самый непростой тренировочный сбор в моей жизни. Он длится уже пять месяцев, и не думаю, что закончится раньше апреля. Изоляция — это всего лишь данность, хоть и не слишком приятная. Гостиничный номер, в котором мы живём, не так мал, общая площадь составляет порядка 45 квадратных метров, всё вполне комфортабельно, чтобы не испытывать бытовых неудобств, но выйти из гостиницы мы можем только на тренировку», — сказал Бьорндален RT.

Ранее Бьорндален рассказал об биатлонной инфраструктуре в Китае.

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