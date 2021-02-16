Бьорндален о Китае: не все европейские сборные могут похвастать такой профессиональной подготовкой биатлонистов

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, как проходит подготовка биатлонистов в Китае.

«Человеку стараются помочь полностью развить и реализовать собственный потенциал. В национальной сборной у нас 11 ребят, но в целом команда довольно большая: пять тренеров из Европы, четыре массажиста, доктор, два переводчика. Могу с уверенностью сказать, что очень немногие европейские страны могут похвастаться столь профессиональной организацией тренировочного процесса. Во всяком случае, в Норвегии в те годы, что я тренировался сам, не было ни столь профессионального менеджмента, ни столь всеобъемлющего контроля за состоянием спортсмена, его нагрузками, статистикой, восстановлением», — сказал Бьорндален RT.

Легендарный биатлонист находится в расположении сборной Китая на протяжении последних трёх месяцев.

Ранее Мартен Фуркад заявил о готовности стать тренером сборной России по биатлону.