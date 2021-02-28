«В России и ряде других стран»: разработчик вакцины «Спутник Лайт» подал заявку на регистрацию препарата

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». В организации заявили, что препарат станет доступен в марте. На этом фоне в России продолжается вакцинация уже зарегистрированными средствами. В центре «Вектор», создавшем вакцину «ЭпиВакКорона», высказались на тему формирования антител после прививок. Учёные полагают, что для эффективной защиты от COVID-19 важно наличие определённых антител, а не их общее количество.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на разрешение использования вакцины «Спутник Лайт».

«Спутник V» уже подал заявку на экстренное одобрение в России и ряде других стран своего однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Мир увидит «Спутник Лайт» в марте», — говорится в Twitter вакцины «Спутник V».

#SputnikV already applied for emergency approval in Russia and several other countries of its one shot #SputnikLight vaccine. Sputnik Light is coming to the world in March. — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 28, 2021

Накануне стало известно, что в Москве добровольцам сделали прививки препаратом «Спутник Лайт» в рамках третьей фазы международного клинического исследования.

Текущие данные по COVID-19

Согласно последним данным, в России за 24 часа выявлено 11 359 новых случаев коронавируса. За это же время от заболевания вылечился 12 391 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, за сутки скончались 379 человек.

С начала пандемии диагноз COVID-19 в России подтверждался у 4 246 079 человек. За весь период наблюдений выздоровели 3 811 797 человек, зафиксировано 86 122 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день выполнено более 111 млн лабораторных тестов на наличие коронавируса. За прошедшие сутки было проведено порядка 397 тыс. исследований. Под наблюдением медиков остаётся 565 001 человек.

В Москве выявлено 1737 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 939, в Московской области — 617.

По информации Всемирной организации здравоохранения, всего было зарегистрировано 113 076 707 подтверждённых случаев COVID-19. Число скончавшихся больных с коронавирусом достигло 2 512 272. В свою очередь, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев коронавируса превысило 113 800 000. По оценкам организации, от последствий коронавируса в мире скончались 2 526 080 человек.

Особенности формирования антител

Тем временем в России продолжается вакцинация от COVID-19. К настоящему времени в РФ зарегистрированы три вакцины — «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки центра им. Чумакова.

В центре «Вектор» высказали точку зрения, согласно которой люди зря стремятся получить чрезмерно высокий уровень антител. Об этом в беседе с kp.ru высказалась исполняющая обязанности заместителя гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

«Чрезмерная стимуляция иммунной системы — тоже нехорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунитета, чтобы они в комплексе реально обеспечивали защиту от инфекции», — сказала она.

Говоря о преимуществах разработанной «Вектором» вакцины «ЭпиВакКорона», Непомнящих отметила, что препарат не нацелен на формирование большого количества антител.

«При разработке «ЭпиВакКороны» мы не гнались за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Мы нацеливаем иммунную систему на выработку антител, которые нужны для защиты от вируса», — пояснила она.

Эффективность препарата «Спутник V»

Отметим, что зарубежные эксперты в последнее время неоднократно отзывались о вакцине «Спутник V» положительно. В частности, австрийский вирусолог Флориан Тальхаймер в беседе с RT DE отметил, что преимущество «Спутника V» состоит в том, что в этой вакцине используются два различных векторных вируса.

«Я полагаю, что публикации The Lancet демонстрируют, что российский «Спутник V» однозначно является качественной вакциной. Имеющиеся в нашем распоряжении данные являются многообещающими: об этом свидетельствует 91%-ная эффективность вакцины, это высокий показатель. Эта вакцина является векторной, что означает, что вакцина вводится вместе с другим вирусом в нашу иммунную систему, чтобы сформировать иммунитет. Разница между другими векторными вакцинами и препаратом «Спутник V» заключается в том, что при введении последнего используется два разных вирусных вектора», — отметил специалист.

По его словам, риск, что вакцина окажется неэффективной из-за того, что иммунная система выработает антитела против одного из векторов, меньше.

«Отсюда следует, что её (вакцины) эффективность после второй инъекции может быть выше, чем при использовании одного вектора», — сказал Тальхаймер в беседе с RT DE.