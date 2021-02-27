В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»

В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник Лайт», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» сделали прививки», — цитирует её ТАСС.

Ракова добавила, что объёмы вакцинации будут увеличиваться по мере прохождения участниками медобследования.

«Сейчас активно идёт подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — рассказала заммэра Москвы.

17 февраля Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы «Спутника Лайт».

Третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт» пройдёт в Москве и ОАЭ среди 6 тыс. добровольцев от 18 лет, ранее не проходивших вакцинацию «Спутником V» и не имеющих других противопоказаний.