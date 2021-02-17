Минздрав разрешил проведение третьей фазы испытаний «Спутника лайт»

Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр разрешений на проведение исследований Минздрава.

«Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», — следует из данных.

Начало испытаний запланировано на 17 февраля 2021 года, окончание — 28 января 2022 года.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России завершают вторую фазу клинических испытаний «Спутника лайт».

11 января 2021 года Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.

По словам Гинцбурга, «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет к коронавирусу на три-четыре месяца.