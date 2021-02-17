Минздрав разрешил проведение третьей фазы испытаний «Спутника лайт»

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Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт».
Минздрав разрешил проведение третьей фазы испытаний «Спутника лайт»
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный реестр разрешений на проведение исследований Минздрава.

«Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2», — следует из данных.

Начало испытаний запланировано на 17 февраля 2021 года, окончание — 28 января 2022 года.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России завершают вторую фазу клинических испытаний «Спутника лайт».

11 января 2021 года Минздрав России выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «лайт-вакцины» от коронавируса.

По словам Гинцбурга, «лайт-вакцина» позволит сформировать иммунитет к коронавирусу на три-четыре месяца.

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