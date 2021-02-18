Третья фаза испытаний вакцины «Спутник лайт» пройдёт в Москве и ОАЭ

Международные клинические исследования третьей фазы российской вакцины от коронавируса «Спутник лайт» пройдут в Москве и ОАЭ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие 6 тыс. человек: по 3 тыс. из России и Объединённых Арабских Эмиратов», — написал он в своём блоге.

В Москве исследования будут проводиться на базе десяти городских поликлиник.

По словам Собянина, участником испытаний сможет стать совершеннолетний гражданин, ранее не проходивший вакцинацию «Спутником V» и не имеющий других противопоказаний. Перед началом испытаний добровольцы пройдут медицинское обследование.

Ранее Минздрав России разрешил проведение международного клинического исследования третьей фазы «Спутника лайт».