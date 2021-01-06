Регулятор ЕС одобрил применение вакцины от коронавируса Moderna

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины американской компании Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Евросоюза.
Регулятор ЕС одобрил применение вакцины от коронавируса Moderna
  • Reuters

«Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало выдать вакцине от COVID-19 компании Moderna условное регистрационное удостоверение для лиц старше 18 лет», — говорится в пресс-релизе.

19 декабря вакцина производства Moderna была одобрена в США.

Вакцина Moderna показала эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний.

В конце ноября Еврокомиссия одобрила контракт с Moderna о закупке до 160 млн доз их вакцины от коронавируса.

21 декабря Европейское агентство по лекарственным препаратам разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину от COVID-19 американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech для лиц старше 16 лет.

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