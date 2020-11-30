Moderna уточнила данные об эффективности своей вакцины от COVID-19

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Вакцина американской компании Moderna от коронавирусной инфекции COVID-19 при первичном анализе показала эффективность 94,1% на третьей фазе испытаний, следует из пресс-релиза.
Moderna уточнила данные об эффективности своей вакцины от COVID-19
  • Reuters

В отчёте компании о первых результатах третьей фазы испытаний говорится, что в исследовании приняли участие 30 тыс. человек, в том числе 196 заболевших коронавирусом, включая 30 человек в тяжёлом состоянии.

«Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%; её эффективность в случае тяжёлого COVID-19 была 100%», — заявили в Moderna.

Там уточнили, что вакцина хорошо переносится и не вызывает сомнений в безопасности.

В компании намерены представить свою вакцину на утверждение Управлению США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) в понедельник, 30 ноября.

Ранее в Moderna сообщали, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса показали эффективность 94,5%.

Немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая корпорация Pfizer, в свою очередь, заявили о 95%-ной эффективности их вакцины от коронавируса.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что приоритетные группы в стране смогут получить вакцину от COVID-19 до конца декабря.

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