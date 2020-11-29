В США ожидают получение вакцины от COVID-19 группами риска в декабре

В США приоритетные группы смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 до конца декабря, считает главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

«Помощь в пути. Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине — конце декабря», — сказал он в интервью ABC.

Ранее немецкая компания BioNTech и американская фармацевтическая корпорация Pfizer заявили о 95%-ной эффективности их вакцины от коронавируса.

В то же время промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Moderna показали эффективность 94,5%.

В Белом доме заявили, что к концу 2020 года в США будут доступны 40 млн доз вакцины от коронавируса.

При этом президент США Дональд Трамп сообщал, что американская вакцина от коронавируса будет доступна для населения страны в апреле будущего года.