В США ожидают 40 млн доз вакцины от COVID-19 к концу года

К концу 2020 года в США будут доступны 40 млн доз вакцины от коронавируса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани.

«Что касается вакцины, мы полагаем, что к концу года будут доступны 40 млн доз. Это удивительно, это самая быстрая вакцина в истории», — сказала она во время брифинга.

Макэнани подчеркнула, что жизни многих американцев будут спасены «благодаря президенту Дональду Трампу».

Ранее компания Moderna сообщила, что промежуточные итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность 94,5%.

В Белом доме отметили роль программы американского лидера Дональда Трампа в разработке вакцины Moderna.