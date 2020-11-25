Еврокомиссия одобрила контракт на поставку вакцины Moderna от COVID-19

Еврокомиссия объявила об одобрении шестого контракта в рамках стратегии ЕС по вакцинам против коронавирусной инфекции COVID-19. Речь идёт о компании Moderna, отмечается на сайте ЕК.

«Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 млн доз их будущей вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцины, и мы работаем над ещё одним», — приводятся слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По её словам, ЕК создаёт «один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19».

Контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз от имени всех государств — членов ЕС, а также возможность запросить в дальнейшем ещё 80 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет безопасность и эффективность.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Европейское агентство по лекарственным препаратам приступило к переговорам с производителем российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Как отмечала канцлер Германии Ангела Меркель, в ЕС рассчитывают, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть зарегистрирована в Европе в декабре или в начале 2021 года.