Меркель назвала возможные сроки регистрации в Европе вакцины от COVID-19

В ЕС надеются, что вакцина от коронавирусной инфекции может быть зарегистрирована в Европе в декабре или в начале 2021 года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

«Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе (вакцины. — RT) в декабре или вскоре после Нового года... И тогда начнётся вакцинация», — цитирует ТАСС Меркель.

По её словам, Еврокомиссия попросила все страны представить планы вакцинации.

«Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадёживающе», — отметила она.

Ранее Еврокомиссия заключила контракт с германской компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19.

Как отмечал глава МИД ФРГ Хайко Маас, вакцины от COVID-19 надо сделать глобальным общественным достоянием.