Меркель назвала возможные сроки регистрации в Европе вакцины от COVID-19
- Reuters
«Мы рассчитываем на возможность регистрации в Европе (вакцины. — RT) в декабре или вскоре после Нового года... И тогда начнётся вакцинация», — цитирует ТАСС Меркель.
По её словам, Еврокомиссия попросила все страны представить планы вакцинации.
«Нужно сказать, что новости последних дней касательно разработки вакцины звучат очень обнадёживающе», — отметила она.
Ранее Еврокомиссия заключила контракт с германской компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от COVID-19.
Как отмечал глава МИД ФРГ Хайко Маас, вакцины от COVID-19 надо сделать глобальным общественным достоянием.