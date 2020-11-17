ЕК заключила контракт с CureVac на поставку вакцины от коронавируса

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Еврокомиссия заключила контракт с германской фармацевтической компанией CureVac на поставку 225 млн доз потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в организации.
ЕК заключила контракт с CureVac на поставку вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Мы объявляем о заключении нового соглашения с европейской фармацевтической компанией CureVac... Оно подразумевает первоначальную закупку 225 млн доз для всех стран ЕС», — говорится в Twitter ЕК.

Как отметила глава организации Урсула фон дер Ляйен, CureVac стала пятой компанией, с которой заключён контракт на поставку вакцины от COVID-19 для ЕК.

«Таким образом, к настоящему моменту мы предзаказали поставки 1,2 млрд доз вакцины», — написала она.

Ранее Еврокомиссия заявила, что подпишет с германской фармацевтической компанией BioNTech и американским концерном Pfizer соглашение о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса.

9 ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний — вакцина показала эффективность в 90% в предотвращении инфицирования COVID-19.

Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать в ноябре.

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