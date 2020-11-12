Маас призвал к справедливому распределению вакцины от коронавируса

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Вакцину от коронавируса необходимо справедливо распределить по всему миру, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Маас призвал к справедливому распределению вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Мы призываем сделать вакцины от COVID-19 глобальным общественным достоянием», — цитирует ТАСС видеообращение Мааса к участникам Парижского форума мира.

Он отметил, что вакцина — это первый шаг.

«Вакцина — это только первый шаг. Важно будет также справедливо распределить её по всему миру», — считает министр.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина Pfizer, в отличие от российской «Спутник V», хранится при более низких температурах, что может привести к проблемам с логистикой.

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