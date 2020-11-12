Гинцбург прогнозирует проблемы с распространением вакцины Pfizer

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Вакцина Pfizer, в отличие от российской «Спутник V», хранится при более низких температурах, это может привести к проблемам с логистикой, заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург прогнозирует проблемы с распространением вакцины Pfizer
  • Reuters
  • © Dado Ruvic

«На первый взгляд, там очень большие проблемы будут с логистикой. Эта вакцина хранится при -75 °С — -80 °С», — цитирует РБК слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что даже в европейских условиях логистика данной вакцины будет непростой.

По его словам, российская вакцина «Спутник V» хранится при температуре -18 °C.

Ранее Александр Гинцбург заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что более 1,5 млн россиян привьют вакциной «Спутник V» до конца 2020 года.

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