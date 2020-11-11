Гинцбург: до конца года «Спутник V» привьют не менее 1,5 млн россиян
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«Не меньше 1,5 млн (человек) в этом году привьются, потому что уже несколько десятков тысяч привились наших граждан по производственному принципу», — цитирует его ТАСС.
По словам Гинцбурга, в ноябре планируется произвести порядка 200 тыс. доз вакцины, в декабре — около 1,5 млн доз.
Также Гинцбург заявил, что при отсутствии антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно поставить прививку ещё раз.