В ЕК рассказали о переговорах ЕС по поводу российской вакцины от COVID-19

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Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) начало переговоры с производителем российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
В ЕК рассказали о переговорах ЕС по поводу российской вакцины от COVID-19
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Европейской комиссии.

При этом он подчеркнул, что EMA не получало заявок на разрешение на продажу вакцины на европейском рынке.

«Европейское агентство по лекарственным препаратам не получало никаких запросов на разрешение для продажи (на рынке ЕС) такой вакцины от COVID-19. Но с агентством EMA связался разработчик, и сейчас они находятся на этапе первых обсуждений», — сказал собеседник.

Вместе с этим он добавил, что Еврокомиссия пока не имеет данных по российской вакцине.

Ранее сообщалось, что первые поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» за рубеж начнутся в январе 2021 года. 

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