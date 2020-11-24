Первые поставки вакцины «Спутник V» за рубеж начнутся в январе 2021 года

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Первые поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» за рубеж начнутся в январе 2021 года. Об этом заявили в Twitter-аккаунте, посвящённом новостям о вакцине.
Первые поставки вакцины «Спутник V» за рубеж начнутся в январе 2021 года
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«Первые международные поставки российской вакцины «Спутник V» покупателям начнутся в январе 2021 года на основе существующих партнёрств с иностранными производителями», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что действующие соглашения с ведущими зарубежными компаниями позволят «обеспечить производство вакцины за рубежом на 500 млн человек в год».

Ранее стало известно, что стоимость прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» на международных рынках составит менее $20.

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