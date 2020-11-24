Названа стоимость вакцины «Спутник V» за рубежом

Стоимость прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» на международных рынках составит менее $20.

«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет менее $10 (вакцина состоит из двух доз при необходимости). Таким образом, стоимость вакцины «Спутник V» будет в два или более раза дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью», — говорится в сообщении вакцины в Twitter.

Вакцинация «Спутником V» для россиян будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» от коронавируса показала эффективность выше 95% на 42-й день исследования среди добровольцев.

Также стало известно, что налажен выпуск вакцины в сухом виде.