Названа стоимость вакцины «Спутник V» за рубежом

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Стоимость прививки от коронавируса вакциной «Спутник V» на международных рынках составит менее $20.
Названа стоимость вакцины «Спутник V» за рубежом
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«Стоимость одной дозы вакцины «Спутник V» для международных рынков будет менее $10 (вакцина состоит из двух доз при необходимости). Таким образом, стоимость вакцины «Спутник V» будет в два или более раза дешевле вакцин на основе мРНК со сходной эффективностью», — говорится в сообщении вакцины в Twitter.

Вакцинация «Спутником V» для россиян будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что вакцина «Спутник V» от коронавируса показала эффективность выше 95% на 42-й день исследования среди добровольцев.

Также стало известно, что налажен выпуск вакцины в сухом виде. 

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