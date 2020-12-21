Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для использования в ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) разрешило использовать на территории Евросоюза вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech для лиц старше 16 лет.

«Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech и Pfizer, от коронавирусной инфекции COVID-19 для использования лицам от 16 лет», — говорится в пресс-релизе.

Как отметила исполнительный директор агентства Эмер Кук, эффективность и безопасность вакцины Pfizer подтверждена.

2 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили использование в стране вакцины Pfizer и BioNTech, позже это сделали в Бахрейне, Канаде, США, Чили, Мексике и Швейцарии.

Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.