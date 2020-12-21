Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для использования в ЕС
- Reuters
«Европейское агентство по лекарственным препаратам рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Comirnaty, разработанной BioNTech и Pfizer, от коронавирусной инфекции COVID-19 для использования лицам от 16 лет», — говорится в пресс-релизе.
Как отметила исполнительный директор агентства Эмер Кук, эффективность и безопасность вакцины Pfizer подтверждена.
2 декабря власти Великобритании первыми в мире одобрили использование в стране вакцины Pfizer и BioNTech, позже это сделали в Бахрейне, Канаде, США, Чили, Мексике и Швейцарии.
Производители заявили о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса.