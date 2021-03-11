Намибия одобрила для применения вакцину «Спутник V»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фонда.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50-й стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.
Ранее в ЕС рассказали о процессе экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».