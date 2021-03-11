Намибия одобрила для применения вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление фонда.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в 50-й стране — Республике Намибия. Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек.

Ранее в ЕС рассказали о процессе экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V».