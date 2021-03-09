В ЕС рассказали о процессе экспертизы вакцины «Спутник V»

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Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) намерен проверить соответствие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стандартам Евросоюза. Любое решение ведомства будет основано исключительно на научных данных, заявил представитель регулятора в беседе с РИА Новости.
В ЕС рассказали о процессе экспертизы вакцины «Спутник V»
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«ЕМА в настоящее время оценивает вакцину против COVID-19 «Спутник V» по процедуре постепенной экспертизы — rolling review. ЕМА оценит соответствие «Спутника V» обычным стандартам ЕС. Любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, — и ни на чём ином», — сказали в EMA.

Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не соберётся достаточно доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию, добавили там.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

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