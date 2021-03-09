В ЕС рассказали о процессе экспертизы вакцины «Спутник V»

Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) намерен проверить соответствие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стандартам Евросоюза. Любое решение ведомства будет основано исключительно на научных данных, заявил представитель регулятора в беседе с РИА Новости.

«ЕМА в настоящее время оценивает вакцину против COVID-19 «Спутник V» по процедуре постепенной экспертизы — rolling review. ЕМА оценит соответствие «Спутника V» обычным стандартам ЕС. Любая рекомендация будет базироваться на научных данных, подтверждающих безопасность, качество и эффективность вакцины, — и ни на чём ином», — сказали в EMA.

Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не соберётся достаточно доказательств для подачи формальной заявки на авторизацию, добавили там.

4 марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».