Нидерланды временно приостановили использование вакцины AstraZeneca

Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) посоветовало в качестве меры предосторожности и в ожидании дальнейшего расследования приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что было решено не применять вакцину от AstraZeneca «в течение следующих двух недель».

Ранее министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге сообщил, что страна продолжит использование препарата от AstraZeneca.