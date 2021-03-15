Нидерланды временно приостановили использование вакцины AstraZeneca

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Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

«Основываясь на новой информации, Голландское управление лекарственных средств (CBG) посоветовало в качестве меры предосторожности и в ожидании дальнейшего расследования приостановить использование вакцины AstraZeneca от коронавируса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что было решено не применять вакцину от AstraZeneca «в течение следующих двух недель».

Ранее министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Хуго де Йонге сообщил, что страна продолжит использование препарата от AstraZeneca.

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