«Эффективен во всех возрастных категориях»: Гинцбург рассказал о ходе вакцинации «Спутником V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала высокую эффективность во всех возрастных категориях. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, прививку вакциной уже сделали около семи миллионов россиян. Гинцбург добавил, что разработчики «Спутник V» рассчитывают на длительную, сроком до двух лет, продолжительность действия препарата. Между тем в России за сутки выявили 10 083 новых случая COVID-19. За это время 9232 человека выздоровели, 395 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки было выявлено 10 083 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (1905) и Санкт-Петербурге (937).

За это время от заболевания вылечились 9 232 человека, 395 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 4 390 608, с начала пандемии умерли 92 090 человек, выздоровели 3 995 129 пациентов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране уже было проведено более 115,2 млн лабораторных исследования на наличие вируса.

Накануне глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что ко второй половине осени большая часть россиян может быть вакцинирована от коронавируса, что позволит сделать ситуацию с распространением COVID-19 управляемой. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«К ноябрю 70% нашего населения, несмотря на то, что темпы вакцинации могли бы быть намного больше... Тем не менее к ноябрю, я считаю, что всё-таки 60—70% будет провакцинировано. И внутри страны данная проблема, данная инфекция будет вакциноуправляема», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, прививку вакциной «Спутник V» уже сделали около семи миллионов россиян.

Специалист со ссылкой на данные китайских учёных рассказал, что на сегодняшний день до 20% переболевших коронавирусом не имеют достаточного уровня защитных антител. Он рекомендовал тем гражданам, кто уже переболел COVID-19, сдать соответствующий анализ и сделать прививку, если антитела окажутся ниже определённого уровня.

РИА Новости

© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Говоря о российских вакцинах, Гинцбург напомнил, что «Спутник V» показал высокую эффективность при применении пациентами всех возрастных категорий.

«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом, 60+, возможно, будет меньше... Ничего подобного... В 91,6% случаев, независимо от того, насколько высокий титр антител, появляется защита от инфекции, а в 100% случаев — защита от тяжёлых случаев течения заболевания», — подтвердил он.

При этом разработчики вакцины рассчитывают, что продолжительность действия препарата будет «очень длительной» и достигнет двух лет, уточнил глава центра.

«Среди тех 4—6 препаратов в мире, которые вышли в широкий гражданский оборот, по всей видимости, «Спутник V» по своим качествам находится на первой позиции», — сообщил он.

Вместе с тем Гинцбург посоветовал воздержаться от прививки лицам с тяжёлыми аллергическими реакциями в анамнезе, такими как отёк Квинке или анафилактический шок по непонятным причинам. Специалист также пояснил, что онкологические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации, однако прививка не будет эффективна для людей, проходящих курс химиотерапии или принимающих препараты, подавляющие размножение клеток.

Между тем глава центра Гамалеи сообщил, что вакцина «Спутник Лайт», представляющая собой первый компонент «Спутника V», сейчас проходит регистрацию.

«Эта вакцина создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать», — рассказал он.

Продолжительность действия эффекта от данного препарата будет меньше, чем у классического «Спутника V», однако его применение позволит снизить число летальных и тяжёлых случаев течения инфекции, тем самым разгрузив системы здравоохранения в странах с тяжёлой эпидемиологической обстановкой, заключил Гинцбург.

Напомним, в августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Позже регистрацию прошли ещё два российских препарата — «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин. Глава государства отметил некоторое снижение темпов распространения инфекции в стране, но подчеркнул, что это не должно никого успокаивать, так как ситуация в отдельных государствах остаётся тревожной.

Позже президент выразил надежду, что темпы вакцинации повысятся и обстановка будет меняться в положительную сторону.