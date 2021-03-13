Гинцбург дал прогноз по вакцинации от COVID-19 в России

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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» дал прогноз по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Гинцбург дал прогноз по вакцинации от COVID-19 в России
  • РИА Новости

«К ноябрю месяцу, я считаю, что 70% нашего населения, несмотря на то что темпы вакцинации могли бы быть намного больше, тем не менее к ноябрю, я считаю, что всё-таки 60—70% будет провакцинировано. И внутри страны данная проблема, данная инфекция будет вакциноуправляема», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Согласно данным на 13 марта, за сутки в России выявлено 9908 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 380 525 случаев COVID-19.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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