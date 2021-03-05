Эксперт дал прогноз по пандемии в России

Профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии в России.

Он выразил мнение, что коронавирус ведёт себя как респираторные вирусные заболевания, для которых характерен подъём заболеваемости в холодное время года и снижение — в тёплое.

«Расслабляться не стоит, надо вакцинироваться. Проблема будет уходить. Ни одна эпидемия не может длиться вечно», — цитирует вирусолога URA.RU.

Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.