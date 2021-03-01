Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

«Две трети стран вообще не прививают», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, давать прогноз можно на уровне той или иной страны — можно оценить уровень здравоохранения, мощности по производству вакцины.

Как считает Онищенко, охват в 70% не нужен.

«Главное — группы риска привить, и будет всё нормально», — пояснил он.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.