Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире
- РИА Новости
«Две трети стран вообще не прививают», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, давать прогноз можно на уровне той или иной страны — можно оценить уровень здравоохранения, мощности по производству вакцины.
Как считает Онищенко, охват в 70% не нужен.
«Главное — группы риска привить, и будет всё нормально», — пояснил он.
Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.