Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.
Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире
  • РИА Новости

«Две трети стран вообще не прививают», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, давать прогноз можно на уровне той или иной страны — можно оценить уровень здравоохранения, мощности по производству вакцины.

Как считает Онищенко, охват в 70% не нужен.

«Главное — группы риска привить, и будет всё нормально», — пояснил он.

Ранее врач-отоларинголог кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с масочным режимом в России.

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