Гинцбург рассказал о данных по выработке антител у переболевших COVID-19
«По имеющимся на сегодняшний момент данным наших китайских коллег, которые на очень большой выборке исследовали этот вопрос, до 20% переболевших не имеют достаточного уровня защитных антител», — цитирует ТАСС Гинцбурга.
Он отметил, что «это довольно большое количество людей».
Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман оценила необходимость введения второй дозы вакцины от коронавирусной инфекции переболевшим COVID-19.