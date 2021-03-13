Гинцбург рассказал о данных по выработке антител у переболевших COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» рассказал о данных по выработке антител у переболевших COVID-19.

«По имеющимся на сегодняшний момент данным наших китайских коллег, которые на очень большой выборке исследовали этот вопрос, до 20% переболевших не имеют достаточного уровня защитных антител», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Он отметил, что «это довольно большое количество людей».

Ранее заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман оценила необходимость введения второй дозы вакцины от коронавирусной инфекции переболевшим COVID-19.