Врач рассказала об особенностях вакцинации переболевших коронавирусом

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Шамир Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман оценила необходимость введения второй дозы вакцины от коронавирусной инфекции переболевшим COVID-19.

«Вполне возможно, что прививка, которая станет бустером, заставит организм, который помнит эту инфекцию, вырабатывать намного больше антител... Практически это ничего нам не дает, так как мы не знаем, сколько будет держаться высокое содержание антител, может быть, оно спадёт через две недели и будет как у всех. На сегодня — до трёх месяцев ничего не колоть, а после поднакопятся ещё данные — и будем смотреть», — цитирует её РИА Новости.

При этом, по её словам, последние исследования показывают, что через полгода у 80% переболевших исчезают антитела к коронавирусу.

«С другой стороны, мы пока не знаем, продолжает ли человек быть защищённым. Может быть, мы антитела не видим, но организм помнит эту инфекцию и при встрече с ней антитела начнут вырабатываться в таком количестве, что они убьют её на корню», — отметила инфекционист.

Она рассказала, что в её практике были случаи, что после получения второй дозы вакцины от COVID-19 у людей вырабатывалось от 100 до 300 антител, «а у некоторых — тысячи».

«Мы считаем, что это связано с тем, что, скорее всего, они бессимптомно переболели», — заключила врач.

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